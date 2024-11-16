В субботу в китайском городе Исин произошло трагическое происшествие. 21-летний выпускник колледжа напал с ножом на людей в здании учебного заведения. В результате атаки погибли 8 человек, еще 17 получили ранения.

Подозреваемый был задержан на месте преступления. Полиция сообщает о его признании в содеянном.

«Согласно предварительному расследованию, подозреваемый по фамилии Сюй - мужчина, 21 год, выпускник колледжа 2024 года - совершил нападение после того, как не сдал экзамен и не получил диплом об окончании, а также был недоволен компенсацией за стажировку», — говорится в заявлении Управления общественной безопасности Исина.

В настоящее время ведется расследование инцидента, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Это происшествие случилось всего через несколько дней после массового убийства в южном городе Чжухай, где водитель направил автомобиль в толпу у спортивного центра, в результате чего погибли 35 человек и 43 получили тяжелые травмы. Это одно из самых смертоносных нападений в современной истории Китая.