Лидеры мусульманской общины США, которые поддержали республиканца Дональда Трампа в знак протеста против поддержки администрацией Байдена военных действий Израиля в секторе Газа и Ливане, выражают глубокое разочарование выбором членов кабинета.

«Трамп победил благодаря нам, и мы недовольны его выбором госсекретаря и других назначенцев», — заявил Рабиул Чоудхури, филадельфийский инвестор, возглавлявший кампанию Abandon Harris в Пенсильвании и соучредитель движения «Мусульмане за Трампа».

Трамп назначил сенатора-республиканца Марко Рубио, убежденного сторонника Израиля, на пост госсекретаря. Ранее в этом году Рубио отказался призывать к прекращению огня в Газе, заявив, что Израиль должен уничтожить «каждый элемент» ХАМАС. «Эти люди - жестокие звери», — добавил он.

На пост посла в Израиле Трамп выдвинул Майка Хакаби, бывшего губернатора Арканзаса и убежденного произраильского консерватора, поддерживающего израильскую оккупацию Западного берега. Представитель-республиканец Элиз Стефаник, назвавшая ООН «рассадником антисемитизма» за осуждение жертв в Газе, номинирована послом США в ООН.

«Мы крайне разочарованы», — говорит Рексинальдо Назарко, исполнительный директор Американской сети мусульманского взаимодействия и расширения прав и возможностей (AMEEN). «Похоже, эта администрация полностью укомплектована неоконсерваторами и крайне произраильскими, провоенными людьми, что является провалом президента Трампа по отношению к движению за мир и против войны», — считает Назарко.

Несмотря на это, некоторые мусульманские лидеры сохраняют оптимизм. Поддержавший Трампа мэр города Дирборн-Хайтс Билл Баззи после трех встреч с избранным президентом по-прежнему верит, что тот будет работать над прекращением войны.

«Я не думаю, что все будут довольны каждым назначением Трампа, но важен результат», — отметила Рола Макки, ливано-американский вице-председатель по работе с общественностью Республиканской партии Мичигана.

«Я знаю, что Трамп хочет мира, и люди должны понимать, что 50 000 погибших палестинцев и 3 000 погибших ливанцев - это произошло при нынешней администрации», — считает Макки.