Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите лидеров G20, который пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На ежегодной встрече лидеров стран, контролирующих 75% мировой торговли, будут обсуждаться вопросы торговли, устойчивого развития, здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики, окружающей среды и изменения климата.

В рамках саммита Эрдоган проведет ряд двусторонних встреч, на которых планирует привлечь внимание к продолжающимся военным действиям Израиля в секторе Газа.

Глава управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что саммит пройдет под главной темой «Построение справедливого мира и устойчивой планеты» и будет включать три сессии.

«Лидеры G20 обменяются мнениями на трех сессиях под главной темой «Построение справедливого мира и устойчивой планеты». Также планируются встречи нашего уважаемого президента с лидерами G20 и главами других государств и правительств, участвующих в саммите», — заявил Алтун.

Бразилия, председательствующая в G20 в этом году, примет 19-й саммит организации в Рио-де-Жанейро.