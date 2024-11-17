ПОЛИТИКА
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В Лондоне студенты протестовали против выступления главы МИД Чехии из-за связей с вторжением в Газу
Студенты Университетского колледжа Лондона (UCL) протестовали против выступления министра иностранных дел Чехии Яна Липавского из-за соучастия его страны в осаде палестинской Газы. Студенты называли министра иностранных дел «военным преступником» и обвиняли его в лицемерии, выражая солидарность Украине, но поддерживая Израиль во время его нападения на Газу. В заявлении UCL Stands For Justice (Университетский колледж Лондона выступает за справедливость) говорится, что «масштабы соучастия Чешской Республики отвратительны, и мы не потерпим, чтобы министр иностранных дел этой страны воплощал лицемерие в нашем кампусе». Глава чешского МИД под давлением студентов покинул кампус. #Палестина #Чехия #Израиль #Великобритания #Лондон #студенты #протест #соучастие #война #министр #МИДЧехии
В Лондоне студенты протестовали против выступления главы МИД Чехии из-за связей с вторжением в Газу / Others
17 ноября 2024 г.
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