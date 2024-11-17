В Лондоне студенты протестовали против выступления главы МИД Чехии из-за связей с вторжением в Газу

Студенты Университетского колледжа Лондона (UCL) протестовали против выступления министра иностранных дел Чехии Яна Липавского из-за соучастия его страны в осаде палестинской Газы. Студенты называли министра иностранных дел «военным преступником» и обвиняли его в лицемерии, выражая солидарность Украине, но поддерживая Израиль во время его нападения на Газу. В заявлении UCL Stands For Justice (Университетский колледж Лондона выступает за справедливость) говорится, что «масштабы соучастия Чешской Республики отвратительны, и мы не потерпим, чтобы министр иностранных дел этой страны воплощал лицемерие в нашем кампусе». Глава чешского МИД под давлением студентов покинул кампус. #Палестина #Чехия #Израиль #Великобритания #Лондон #студенты #протест #соучастие #война #министр #МИДЧехии