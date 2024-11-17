Тысячи израильтян вышли на протест против войны в Газе и с требованием вернуть заложников

В Тель-Авиве тысячи людей собрались на протест требуя прекращения огня в Газе и обмена заключенными. Демонстранты зажгли факелы и держали транспаранты и плакаты с критикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху и политики его правительства. За 13 месяцев атак Газы Израиль убил там не меньше 43,5 тысяч мирных палестинцев, в основном погибли женщины, дети и пожилые люди. #ТельАвив #протест #Израиль #обменпленными #остановитьвойну #прекратитьогонь #митинг #Нетаньяху #война #пленные