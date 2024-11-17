ПОЛИТИКА
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Россия не пускает пожилую женщину к мужу-инвалиду
В Стамбульском аэропорту уже больше месяца живет 70-летняя Любовь Бикмухаметова, которую не впустили в Россию и депортировали в Турцию из-за ее украинского гражданства. Они с мужем граждане Украины, но уже много лет живут в России. Несколько месяцев назад Любовь поехала в Украину, чтобы продать оставшуюся там недвижимость, а у ее мужа случился инсульт, его парализовало на одну сторону, сейчас он в пансионате. Женщина уже больше месяца не может вернуться к мужу в Россию. #Стамбул #Турция #аэропорт #Терминал #Украина #Россия #гражданство #своя #чужая #свои #чужие
Россия не пускает пожилую женщину к мужу-инвалиду / Others
17 ноября 2024 г.
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