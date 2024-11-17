В воскресенье Россия провела масштабную серию авиаударов по городам Украины, выпустив порядка 120 ракет и 90 дронов. Это стало крупнейшим обстрелом за последние три месяца. В результате атак погибло как минимум семь человек, а энергосистема страны понесла серьезные повреждения, сообщили украинские официальные лица.

В Украине уже несколько недель ожидали новых ударов по энергетической инфраструктуре, опасаясь длительных отключений электричества в наступающем холодном сезоне.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атака стала одной из крупнейших по числу примененных дронов и ракет: «Россия атаковала мирные города, спящих граждан и критическую инфраструктуру».

Во время ночных атак в Киеве слышались взрывы, а утром по городу прокатилась новая волна ракетных ударов. На жилом доме загорелась крыша в результате падения обломков: пострадали по меньшей мере два человека.

В Николаеве в результате бомбардировок погибли два человека. В Днепропетровской области удар по железнодорожному депо унес жизни двух человек и ранил еще троих. В Одесской области погибли два человека, а в Львовской области, недалеко от границы с Польшей, жертвой удара стала женщина, находившаяся в автомобиле.

Серьезные повреждения получили энергетические объекты, включая электростанции крупнейшего частного поставщика электроэнергии Украины, компании ДТЭК. Генеральный директор компании Максим Тимченко подчеркнул, что это снова подтверждает необходимость дополнительной помощи Украине в виде систем ПВО от союзников. Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко отметил, что удары были нацелены на энергогенерирующие и распределительные объекты по всей территории страны, что привело к вынужденным аварийным отключениям электроэнергии.

Энергетические объекты пострадали по всей стране: от Волыни, Ровно и Львова на западе до Днепропетровской и Запорожской областей на юго-востоке. В Одесской области введены аварийные отключения электроэнергии.

Польша, граничащая с Украиной, подняла в воздух свои силы ПВО, поскольку ракеты и дроны приближались к ее границам.

Предыдущий обстрел Украины подобного масштаба произошел 26 августа, когда было задействовано свыше сотни ракет различных классов и почти столько же БПЛА. По информации МВД Украины, тогда погибли семь человек, а 47 получили травмы.

Российско-украинская война приближается к своему 1000-му дню с начала полномасштабного вторжения. Москва продолжает наступление на юго-востоке Украины, пытаясь захватить весь Донбасс, несмотря на тяжелые потери. Одновременно украинские войска удерживают территорию в Курской области России, что, как считают в Киеве, может стать важным аргументом в будущих переговорах.