В воскресенье израильские авиаудары по северной и центральной частям сектора Газа привели к гибели по меньшей мере 96 палестинцев и ранениям 60 человек, сообщают местные власти.

По данным пресс-службы правительства Газы, израильские военные самолеты нанесли удары по нескольким жилым зданиям и домам в городе Бейт-Лахия на севере, а также в лагерях беженцев Нусейрат и Бурейдж в центральной части Газы.

В заявлении говорится, что в результате атак в Бейт-Лахии погибло более 72 человек, еще 24 человека были убиты и 60 получили ранения в центральной части региона.

«Армия оккупантов знала, что в этих зданиях находились десятки перемещенных гражданских лиц, большинство из которых — женщины и дети, покинувшие свои дома», — отметили в ведомстве.

Пресс-служба призвала международное сообщество осудить «эти ужасающие массовые убийства гражданских лиц» и привлечь к ответственности «израильское правительство и его международных покровителей, включая США, Великобританию, Германию и Францию».

Медицинские источники сообщили агентству «Анадолу», что в районе жилого комплекса в Бейт-Лахии авиаудар разрушил пятиэтажное здание, убив около 50 человек, причем несколько человек остаются под завалами.

Свидетели утверждают, что в здании укрывались более 70 перемещенных гражданских лиц.

Кроме того, авиаудар по другому дому в этом же районе привел к гибели 15 человек и ранениям еще нескольких, сообщили медики. Еще два палестинца погибли в результате удара по третьему жилому зданию в Бейт-Лахии.

С 5 октября Израиль проводит крупную наземную операцию в северной части Газы, ссылаясь на необходимость предотвратить восстановление сил ХАМАС. Однако палестинская сторона обвиняет Израиль в попытках оккупировать регион и насильно вытеснить его жителей.

За это время в северную часть Газы не поступало гуманитарной помощи, включая продукты, медикаменты и топливо, что привело большинство населения на грань голода. Согласно данным палестинских властей, общее число погибших с начала октября превысило 2 тыс. человек