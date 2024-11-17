ПОЛИТИКА
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Илон Маск оценил чувство юмора президента Украины
Маск иронично прокомментировал слова Зеленского о независимости Украины и шансах принудительно усадить Киев за стол переговоров с Москвой
Илон Маск оценил чувство юмора президента Украины
Фото: AP / Others
17 ноября 2024 г.

Американский миллиардер и соратник новоизбранного президента США Дональда Трампа Илон Маск иронично прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о переговорной позиции и возможном давлении со стороны Вашингтона.

«Мы — независимая Украина, и мы доказали, что риторика «садись и слушай» с нами не работает», — процитировал польский новостной агрегатор Visegrád 24 слова Зеленского, сказанные им накануне в интервью радио «Суспiльне».

«У него потрясающее чувство юмора», — написал Маск на Х, отвечая на пост Visegrád 24.

Миллиардер также приложил к посту ссылку на статью 2021 года, где кратко изложена биография украинского президента и его короткий путь из комедийного шоу-бизнеса к политическому и военному лидерству.

В своем интервью, отвечая на вопрос о том, выдвигал ли Трамп требование Киеву об участии в переговорах с Москвой по урегулированию российско-украинского конфликта, Зеленский заявил (полная цитата по газете «Украинская правда»): «Мы — независимая страна. И мы во время этой войны — и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами — доказали, что с нами риторика «садись и слушай» не работает».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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