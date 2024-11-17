Украинские власти выражают беспокойство из-за неопределенности в планах Дональда Трампа по поводу российско-украинского конфликта, и, по данным немецкой газеты Die Welt, Владимир Зеленский стремится как можно скорее провести встречу с 47-м президентом США.

Политики уже обсуждали украинский «план победы» в сентябре, когда Зеленский посетил США. Среди предложений — усиление обороны Украины и приглашение в НАТО. Газета Financial Times писала, что Трамп особенно заинтересовался вопросами доступа к ресурсам Украины и возможностью замены части американских войск в Европе украинскими военными.

Die Welt пишет, что идея ограничить влияние Китая в украинском бизнесе также стояла на повестке. В Вашингтоне предложение получило формулировку: «кто угодно, но не Китай». По словам собеседников издания, эта тема активно обсуждается в Конгрессе.

Неделю назад испанская газета El Pais писала, что Зеленский начал активное дипломатическое сближение с новоизбранным президентом США сразу после его победы и поддержал позицию Трампа «мир через силу». Украинский лидер также неоднократно выражал уверенность, что с новой властью в Соединенных Штатах война с РФ завершится быстрее.

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял о намерении «усердно» работать над прекращением российско-украинской войны, а также обещал урегулировать конфликт еще до своей инаугурации, назначенной на 20 января 2025 года.