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Израильский генерал запустил ракету по дому Нетаньяху?
Израильская полиция арестовала троих причастных к запуску сигнальных ракет по резиденции Нетаньяху. СМИ утверждают, что среди них есть «бригадный генерал»
Израильский генерал запустил ракету по дому Нетаньяху?
Фото: AA / Others
17 ноября 2024 г.

В воскресенье израильская полиция арестовала трех человек, запустивших сигнальные ракеты в дом премьер-министра Биньямина Нетаньяху на севере Израиля вечером в субботу.

Две сигнальные ракеты упали на территории резиденции Нетаньяху в Кейсарии около 19:30 по местному времени. Ни Нетаньяху, ни члены его семьи не находились в доме, а разрушений зафиксировано не было, сообщили израильские СМИ.

Телерадиокомпания KAN сообщила, что в связи с инцидентом были арестованы три человека, не указав при этом никаких подробностей об их личностях.

Израильская газета Yedioth Ahronoth сообщила, что один из арестованных — старший офицер запаса, бригадный генерал, который активно участвовал в протестах против правительства Нетаньяху в течение последних двух лет.

Субботний инцидент произошел почти через месяц после удара беспилотника «Хезболлы» по тому же дому 19 октября. Тогда Нетаньяху и его семьи в доме также не было.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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