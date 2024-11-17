В воскресенье израильская полиция арестовала трех человек, запустивших сигнальные ракеты в дом премьер-министра Биньямина Нетаньяху на севере Израиля вечером в субботу.

Две сигнальные ракеты упали на территории резиденции Нетаньяху в Кейсарии около 19:30 по местному времени. Ни Нетаньяху, ни члены его семьи не находились в доме, а разрушений зафиксировано не было, сообщили израильские СМИ.

Телерадиокомпания KAN сообщила, что в связи с инцидентом были арестованы три человека, не указав при этом никаких подробностей об их личностях.

Израильская газета Yedioth Ahronoth сообщила, что один из арестованных — старший офицер запаса, бригадный генерал, который активно участвовал в протестах против правительства Нетаньяху в течение последних двух лет.

Субботний инцидент произошел почти через месяц после удара беспилотника «Хезболлы» по тому же дому 19 октября. Тогда Нетаньяху и его семьи в доме также не было.