В воскресенье, 17 ноября, в результате израильского авиаудара по зданию в густонаселенном районе Бейрута был убит руководитель отдела по связям с общественностью движения «Хезболла» Мухаммад Афиф, утверждают два источника Reuters из структур ливанской госбезопасности.

Израильская армия не дала комментариев по данному инциденту, а на страницах официальных соцсетей не было опубликовано уведомлений о подготовке удара или эвакуации.

Удар пришелся по району Рас аль-Набаа, где многие беженцы из южных предместий Бейрута, пострадавших от израильских атак, нашли укрытие. Согласно источникам, авиаудар поразил здание, в котором расположены офисы Сирийской социал-националистической партии. В эфире телеканала Al-Jadeed лидер партии в Ливане Али Хиджази подтвердил, что Афиф находился в этом здании, и позже стало известно, что он был убит.

Мухаммад Афиф был близким советником бывшего генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы. Он также долгое время возглавлял телевизионную станцию Al-Manar и работал в медиаотделе проиранской группировки.

С начала октября 2023 года «Хезболла» и Израиль ведут трансграничные перестрелки после израильского вторжения в сектор Газа. В конце сентября Израиль усилил свои бомбардировки на юге и востоке Ливана, а также в южных пригородах Бейрута. В результате израильских атак на Ливан с начала конфликта в прошлом году погибли в общей сложности около 3400 человек и более 14 тыс. получили ранения.