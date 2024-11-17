ПОЛИТИКА
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Папа римский: «Происходящее в Газе имеет признаки геноцида»
Папа римский Франциск в своей новой книге призвал расследовать израильские действия в Газе на предмет их соответствия геноциду
Папа римский: «Происходящее в Газе имеет признаки геноцида»
Фото: AP / Others
17 ноября 2024 г.

Папа римский Франциск в своей новой книге «Надежда никогда не разочарует. Паломники к лучшему миру» впервые высказал предположение, что атаки Израиля на сектор Газа могут быть охарактеризованы как геноцид.

В опубликованных отрывках, размещенных в итальянской газете La Stampa, он отметил: «Согласно некоторым экспертам, происходящее в Газе имеет признаки геноцида». Папа добавил, что «это должно быть тщательно изучено, чтобы определить, соответствует ли ситуация техническому определению, сформулированному юристами и международными организациями».

Эти комментарии понтифика стали известны всего через несколько дней после того, как комитет ООН заявил, что действия Израиля «соответствуют характеристикам геноцида». В отчете специального комитета ООН, в состав которого вошли Малайзия, Сенегал и Шри-Ланка, Израиль обвиняется в использовании голода в качестве оружия войны и в политике, которая может «привести к геноциду».

По данным Министерства здравоохранения Палестины, с начала конфликта в октябре прошлого года израильская война в Газе унесла жизни как минимум 43,8 тыс. палестинцев, более 103 тыс. человек получили ранения.

Папа Франциск является одной из самых заметных фигур на международной арене, кто говорит, что действия Израиля в Газе могут быть расценены как геноцид. Его призыв к расследованию стал важным шагом на фоне растущей критики во всем мире по поводу гуманитарной ситуации в Газе и израильских военных действий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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