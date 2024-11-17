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Бин Салман не поедет на G20 из-за ушей?
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман может пропустить саммит в Бразилии из-за болезни ушей
Бин Салман не поедет на G20 из-за ушей?
Фото: AP / Others
17 ноября 2024 г.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман не примет участия в саммите G20 на следующей неделе.

Согласно сообщению агентства Bloomberg, которое ссылается на неназванный источник, бин Салман решил не посещать 19-й саммит G20, который пройдет в Бразилии в городе Рио-де-Жанейро 18 и 19 ноября, из-за продолжительного заболевания ушного канала.

Как сообщается, заболевание, которое заключается в закупорке и воспалении ушей, стало результатом многочисленных дальних перелетов, которые саудовский кронпринц совершал на протяжении многих лет своих международных поездок и визитов в иностранные государства.

Представитель правительства Саудовской Аравии отказался от комментариев для Bloomberg по этому вопросу.

Если сообщения о решении бин Салмана отменить поездку окажутся правдой, это будет не первый случай, когда он отменяет визиты в короткие сроки: ранее в этом году бин Салман отложил запланированный государственный визит в Японию, поскольку его отец король Салман проходил лечение от воспаления легких.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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