ПОЛИТИКА
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США сняли запрет на удары вглубь России?
Белый дом разрешил Киеву использовать поставленное вооружение для ударов по российской территории
США сняли запрет на удары вглубь России?
Пуск ракеты ATACMS / Фото: пресс-служба Минобороны США / Others
17 ноября 2024 г.

Администрация президента США Джо Байдена отменила ограничения на применение американского оружия для нанесения ударов по территории России. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомые с ситуацией. Данное решение означает существенное изменение политики США в российско-украинском конфликте.

По информации источников, Украина намерена провести первые дальние удары в ближайшие дни. Детали операции не разглашаются из соображений безопасности.

Решение принято после многократных обращений президента Украины Владимира Зеленского о разрешении использовать американское оружие для ударов по российским военным объектам в глубине территории. На изменение позиции США повлияло также задействование северокорейских военнослужащих в конфликте, что вызвало обеспокоенность в Вашингтоне и Киеве.

Предполагается, что первые удары будут нанесены ракетами ATACMS с дальностью действия до 306 километров. Несмотря на то что ряд американских чиновников сомневается в способности дальних ударов изменить общий ход войны, это решение может усилить позиции Киева на фоне продвижения российских войск на востоке Украины и потенциально улучшить переговорную позицию Киева при возможных мирных переговорах.

Остается неясным, пересмотрит ли избранный президент Дональд Трамп это решение после вступления в должность 20 января. Трамп неоднократно критиковал масштабы американской помощи Украине и обещал быстро завершить войну, не раскрывая конкретных планов.

Ранее Россия предупреждала, что будет рассматривать снятие ограничений на использование американского оружия как серьезную эскалацию конфликта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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