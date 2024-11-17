КНДР может отправить до 100 тыс. военнослужащих в помощь России в войне с Украиной, если их сотрудничество с Москвой станет еще более тесным. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с оценками ряда стран «Большой двадцатки».

По данным инсайдеров, развертывание таких сил будет поэтапным и сопровождено ротацией, а не одномоментным размещением. Источники также отмечают, что северокорейские подразделения уже замечены в Курской области, что, по мнению аналитиков, говорит о фактическом вовлечении Пхеньяна в конфликт в Восточной Европе.

Вопрос участия КНДР будет обсуждаться на саммите G20. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует призвать председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Москву и Пхеньян, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Пекин пока публично не комментировал эту ситуацию.

Ранее разведслужбы США и Южной Кореи подтвердили присутствие до 12 тыс. северокорейских солдат в России. The New York Times уточняет, что общее количество российских сил, включая солдат КНДР, у границ с Украиной оценивается в 50 тыс. Группировка готовится к контрнаступлению в Курской области, часть которой с августа этого года контролируют ВСУ.

Летом Владимир Путин посетил Северную Корею и подписал с Ким Чен Ыном соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает взаимное предоставление военной помощи в случае нападения на одну из сторон.