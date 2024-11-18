Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой во время саммита G20. В ходе встречи лидеры обсудили двусторонние отношения, глобальные и региональные вызовы, уделив особое внимание израильско-палестинскому конфликту и необходимости реформирования глобальных институтов.

Эрдоган подчеркнул важность высокого уровня диалога между двумя странами для развития отношений.

«Мы продолжим работать над укреплением стратегического партнерства между Турцией и Бразилией», — заявил он.

Президент Турции также выразил признательность за твердую позицию Бразилии против израильской агрессии.

«Мы начали инициативу в ООН по блокировке продажи оружия и боеприпасов Израилю. Турция продолжает добиваться справедливого решения на основе создания двух государств, обеспечения гуманитарной помощи и достижения устойчивого перемирия в Палестине», — отметил турецкий лидер.

Говоря о глобальных вызовах, президент Эрдоган раскритиковал неспособность ООН предотвращать конфликты, включая кризис в Газе. Он поддержал планы Бразилии поднять на повестке дня G20 реформу глобального управления.

«Бразильская инициатива по реформе глобального управления своевременна и крайне важна», — добавил он.