Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что США, Великобритания и Франция разрешили Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России с помощью дальнобойных ракет. В своем обращении 17 ноября Зеленский подчеркнул, что такие вещи не требуют анонсов.

«План усиления Украины — это план победы, который я представил партнерам. Один из главных пунктов — дальнобойность для нашей армии. Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», — заявил украинский лидер.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден дал согласие на использование Украиной американских ракет ATACMS для ударов по войскам России и КНДР в Курской области. Французская газета Le Figaro добавила, что Франция и Великобритания также разрешили применение ракет SCALP и Storm Shadow для ударов по России.

Несколько месяцев Зеленский убеждал союзников предоставить Украине дальнобойное оружие. Президент назвал это одним из ключевых пунктов плана усиления украинской армии, который он представил западным партнерам.

Американская разведка предупреждала о возможной реакции России на использование Украиной дальнобойных ракет западного производства. По данным The New York Times, это может привести к атакам на европейские и американские военные базы.

Газета также отмечала, что дальнобойное оружие не способно принципиально изменить ход войны, но его использование может усилить давление на Россию.