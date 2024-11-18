В ночь на 18 ноября Россия нанесла серию ракетных ударов по городу Сумы, сообщил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь. По его словам, около 21:30 по местному времени российская баллистическая ракета попала в жилой дом в городе, в результате чего погибли 11 человек и еще как минимум 68 получили ранения.

Среди погибших — 9-летний мальчик и 14-летняя девочка, сообщили местные власти, еще 10 детей получили ранения. Эвакуировано более 400 человек, добавили в военной администрации региона.

Позже вечером 18 ноября в 00:30 по местному времени вторая российская ракета поразила объекты энергетической инфраструктуры в Сумской области, в результате чего в некоторых районах города отключилось электричество. Никакой информации о повреждениях или жертвах в результате второго ракетного удара пока не поступало.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил атаку в своем Telegram-канале.

«Ракетный удар по девятиэтажному зданию в Сумах. Мы знаем о погибших и раненых, в том числе о детях. Мои соболезнования семьям и друзьям. Преступник должен быть наказан за убийство невинных людей», — заявил политик.

Ракета также попала во двор здания, нанеся значительный ущерб и выбив окна в соседних домах, сообщил Кобзарь. Экстренные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим, сообщают местные СМИ.

Как пишет портал Kyiv Independent, за последние месяцы российские удары по Сумской области стали более разрушительными на фоне опасений, что Россия может начать новое наступление на Сумскую область в ближайшие месяцы.

Атака на Сумы последовала за масштабной атакой на энергетическую инфраструктуру по всей Украине накануне вечером, в результате которой погибли по меньшей мере 7 мирных жителей и еще по меньшей мере 19 человек получили ранения в разных регионах.

И Россия, и Украина отрицают, что наносят удары по мирным жителям на территории друг друга. Минобороны РФ утверждает, что бьет исключительно по военным и энергетическим объектам на украинской территории, в Киеве эту информацию отрицают и подчеркивают, что большинство погибших — гражданские.