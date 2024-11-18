В воскресенье, 17 ноября, израильская армия нанесла удары по различным районам города Сур на юге Ливана. По данным Минздрава Ливана, в результате атаки погибли 11 человек, 48 получили ранения.

Ранее в тот же день удары пришлись на два центральных района Бейрута — Рас ан-Неба и Мар Иляс. В первой атаке погибли четыре человека, включая женщину. Были ранены 14 человек, включая двух детей. Вечером израильская армия обстреляла район Мар Иляс, в результате чего погибли два человека, еще 22 получили ранения.

Ливанское агентство NNA уточнило, что в Рас ан-Неба целью израильской атаки стало здание, где находился офис арабской социалистической партии «Баас». Семиэтажное строение полностью обрушилось. В Мар Илясе был обстрелян магазин электроники, что вызвало сильное задымление в районе.

Напряженность на израильско-ливанской границе резко обострилась 8 октября 2023 года после начала масштабных атак на сектор Газа. С тех пор израильская армия регулярно наносит удары по Ливану, требуя от «Хезболлы» отступления к северу от реки Литани.

По данным Минздрава Ливана, с 8 октября 2023 года израильские атаки унесли жизни 3 481 человека, включая 896 женщин и детей, а также 210 медиков. Ранены 14 786 человек. Более 1,4 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, из них 600 тыс. мигрировали в Сирию.