Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости подготовки армии к войне, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«[Ким Чен Ын] выдвинул перед нашими вооруженными силами различных инстанций боевой лозунг о приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне, исходя из велений революции и сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

Ким обвинил США и Южную Корею в создании «беспрецедентной напряженности» на Корейском полуострове. По его словам, Запад «усиливает конфликты» в других точках мира, где США и союзники ведут «войну против России, используя Украину в качестве ударной силы».

«Этот конфликт Пхеньян должен рассматривать как войну, направленную на увеличение практического опыта войны и расширение масштабов военного вмешательства на весь мир», — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что КНДР может отправить до 100 тыс. военнослужащих в помощь России в войне с Украиной, если их сотрудничество с Москвой станет еще более тесным.

По данным инсайдеров, развертывание таких сил будет поэтапным и сопровождено ротацией, а не одномоментным размещением. Источники также отмечают, что северокорейские подразделения уже замечены в Курской области, что, по мнению аналитиков, говорит о фактическом вовлечении Пхеньяна в конфликт в Восточной Европе.

Вопрос участия КНДР в войне будет обсуждаться на саммите G20. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует призвать председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Москву и Пхеньян, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Пекин пока публично не комментировал эту ситуацию.