Канцлер Германии Олаф Шольц выразил разочарование по поводу того, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро. Мероприятие пройдет 18–19 ноября. В интервью немецким изданиям Spiegel и Tagesspiegel Шольц признался, что приложил немало усилий, чтобы добиться приглашения для украинского лидера, однако бразильская сторона отказалась изменить коммюнике встречи.
В отличие от саммита 2022 года, где Зеленский принял участие виртуально, представив мирный план Украины, на этот раз встреча пройдет без украинской делегации — власти Бразилии решили не приглашать Зеленского на саммит 20 крупнейших экономик мира.
При этом Бразилия пригласила Россию: ее на встрече будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин отказался от участия, сославшись на опасения, что его присутствие может отвлечь внимание от саммита и создать проблемы для президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Бразилия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). Если бы Путин прилетел в страну, она была бы обязана его арестовать за предполагаемые военные преступления и выдать в Гаагу. Однако ранее Монголия, также признающая МУС, отказалась арестовать российского лидера.
Москва отвергает ордер Гаагского суда, называя его «не имеющим юридической силы». Киев заранее призвал Бразилию принять меры, если Путин примет участие.
Хотя Украина не входит в G20, Зеленский подчеркнул, что прилагаются постоянные усилия, чтобы позиция Украины звучала на всех ключевых обсуждениях. Во время недавнего выступления он особо отметил сотрудничество с союзниками, включая Шольца, для достижения этой цели.
Немецкий канцлер подтвердил приверженность Берлина поддерживать Украину, обсудив дальнейшие поставки системы ПВО IRIS-T и более широкую разработку воздушного щита Украины. Однако глава Минобороны ФРГ Борис Писториус 17 ноября в очередной раз не поддержал передачу дальнобойных ракет Taurus Киеву.