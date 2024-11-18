Канцлер Германии Олаф Шольц выразил разочарование по поводу того, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро. Мероприятие пройдет 18–19 ноября. В интервью немецким изданиям Spiegel и Tagesspiegel Шольц признался, что приложил немало усилий, чтобы добиться приглашения для украинского лидера, однако бразильская сторона отказалась изменить коммюнике встречи.

В отличие от саммита 2022 года, где Зеленский принял участие виртуально, представив мирный план Украины, на этот раз встреча пройдет без украинской делегации — власти Бразилии решили не приглашать Зеленского на саммит 20 крупнейших экономик мира.

При этом Бразилия пригласила Россию: ее на встрече будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин отказался от участия, сославшись на опасения, что его присутствие может отвлечь внимание от саммита и создать проблемы для президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Бразилия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). Если бы Путин прилетел в страну, она была бы обязана его арестовать за предполагаемые военные преступления и выдать в Гаагу. Однако ранее Монголия, также признающая МУС, отказалась арестовать российского лидера.

Москва отвергает ордер Гаагского суда, называя его «‎не имеющим юридической силы‎». Киев заранее призвал Бразилию принять меры, если Путин примет участие.

Хотя Украина не входит в G20, Зеленский подчеркнул, что прилагаются постоянные усилия, чтобы позиция Украины звучала на всех ключевых обсуждениях. Во время недавнего выступления он особо отметил сотрудничество с союзниками, включая Шольца, для достижения этой цели.

Немецкий канцлер подтвердил приверженность Берлина поддерживать Украину, обсудив дальнейшие поставки системы ПВО IRIS-T и более широкую разработку воздушного щита Украины. Однако глава Минобороны ФРГ Борис Писториус 17 ноября в очередной раз не поддержал передачу дальнобойных ракет Taurus Киеву.