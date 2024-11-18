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Трамп обвинит военных в госизмене
Команда Дональда Трампа рассматривает возможность привлечения к ответственности военных, причастных к выводу американских войск из Афганистана в 2021 году
Трамп обвинит военных в госизмене
Дональд Трамп неоднократно критиковал вывод войск США из Афганистана / Фото: Reuters
18 ноября 2024 г.

Члены команды избранного президента США Дональда Трампа работают над составлением списка военных, причастных к организации вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Как сообщает NBC News, в работе участвует бывший заместитель помощника министра обороны США Мэтт Флинн.

По данным источников, команда Трампа изучает возможность создания специальной комиссии для расследования обстоятельств вывода войск. Комиссия может рассмотреть обвинения в адрес военных, включая уголовные дела о государственной измене.

«Они относятся к этому очень серьезно», — отметил источник, знакомый с планом.

Сам Дональд Трамп неоднократно критиковал вывод войск, называя его «унижением» и «самым позорным днем в истории США». Эта тема активно использовалась в его предвыборной кампании.

Трамп уже выбрал конгрессмена и ветерана спецназа армии США Майкла Уолза на пост помощника по национальной безопасности в своей будущей администрации. Уолз известен своей жесткой критикой вывода войск из Афганистана.

NBC News сообщает, что официальные комментарии от команды Трампа по поводу расследования пока отсутствуют.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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