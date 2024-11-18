Украина может расширить удары вглубь территории России, не ограничиваясь Курской областью, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Неназванный чиновник США в беседе с изданием указал, что усилия Украины, первоначально сосредоточенные на Курской области, могут выйти за ее пределы. Украина может применить дальнобойное оружие для ударов по соседним регионам, отметил источник.

Киев официально не комментировал эти заявления.

Накануне New York Times (NYT) сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для ударов по российской территории.

Сообщается, что этот шаг был сделан в ответ на заявления о том, что северокорейские войска помогают России в Курской области.

Решение Байдена, принятое всего за два месяца до возвращения избранного президента Дональда Трампа на свой пост, свидетельствует о смене курса Белого дома. На протяжении года администрация Байдена сопротивлялась и не давала Украине наносить удары по территории России. Вашингтон тем самым стремился избежать эскалации конфликта.

Ракеты ATACMS дальностью до 300 км позволяют Украине поражать стратегические объекты, которые могут ослабить военные операции России. Это включает военные полигоны, топливные резервуары и НПЗ.

Киев упорно добивался от США разрешения на развертывание дальнобойных ракет, утверждая, что они имеют решающее значение для противодействия России и сдерживания дальнейшей переброски войск из КНДР.

Портал Axios при этом уточняет, что одобрение администрации Байдена ограничивает действия Украины Курской областью. Однако источники портала также допускают, что впоследствии Киев может нанести удары и по другим регионам России, что вызывает опасения дальнейшей эскалации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары по российской территории ракетами ATACMS Москва может расценить как прямое вовлечение НАТО в конфликт.