Президент Франции Эммануэль Макрон 17 ноября допустил телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, но только когда «позволит контекст». В интервью французскому каналу BFM TV Макрон подчеркнул: нынешние условия не подходят для содержательной беседы, поскольку, по его словам, Москва по-прежнему не желает вести содержательные переговоры с Киевом.

Замечания Макрона прозвучали после волны спекуляций, последовавшей за недавним разговором канцлера ФРГ Олафа Шольца с Путиным. Это был первый контакт двух лидеров с декабря 2022 года. Европейские СМИ полагают, что действия Берлина могут вдохновить других европейских лидеров на преодоление дипломатической изоляции Москвы и возобновление общения. Однако Макрон опроверг такой подход. По его словам, важно единство среди союзников Украины, мир не должен быть достигнут ценой украинского суверенитета и уступок только со стороны Киева.

Макрон также добавил, что авиаудары России по Украине 17 ноября стали «‎‎ярким свидетельством незаинтересованности» Путина в мирных переговорах с Киевом. Французский лидер отметил: эти удары по энергетической системе Украины только подтверждают его убеждение в том, что переговоры пока преждевременны.

По словам Макрона, приоритет Франции — «оснащение, поддержка и помощь Украине в сопротивлении». Он добавил, что Европа должна оставаться единой в отношении подлинной мирной повестки, а не такой, которая вынуждает Украину капитулировать.

В мае президент Франции вновь заявил о возможной отправке войск НАТО в Украину, подчеркнув, что готов рассмотреть этот вопрос по запросу Киева. Впервые Макрон заявил о возможной отправке войск для помощи украинцам в конце февраля. США и Германия восприняли заявления французского лидера в штыки, отказавшись даже рассуждать о теоретической возможности отправить войска НАТО на границу с Россией.