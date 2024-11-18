Рано утром 18 ноября военные Израиля ударили по гуманитарной зоне Аль-Маваси, несмотря на то что этот район ранее был обозначен как «безопасная зона». В результате удара по палаточному городку погибли четыре палестинца, включая двух детей. Очевидцы сообщили, что в результате удара загорелись еще несколько палаток поблизости.

Медицинские источники агентства «Анадолу» сообщили о десятках раненых, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Несмотря на то что Аль-Маваси был обозначен как безопасная зона, он неоднократно подвергался ударам в ходе продолжающегося вторжения Израиля.

11 ноября в результате удара израильского беспилотника по кафе в Аль-Маваси погибли 40 мирных жителей, в том числе 10 человек в результате двойного ракетного удара. Параллельно с этим в Нусейрате на севере Газы в результате наступления израильских танков в лагерь беженцев погибли 20 мирных жителей, включая перемещенные семьи, пытавшиеся спастись.

Израиль обозначил лагерь Аль-Маваси в качестве гуманитарной зоны еще в декабре прошлого года. Однако Управление ООН по гуманитарным вопросам сообщило, что лагерь нельзя считать полностью безопасной зоной, несмотря на утверждения израильских военных. Тель-Авив продолжает наносить удары по этому региону, рассматривая всех мирных жителей в качестве комбатантов.

Площадь Аль-Маваси едва превышает около 41 кв. км. В лагере отсутствуют критически важные объекты инфраструктуры и услуги: там нет чистой воды, электричества и канализации.

Израильское вторжение в Газу привело к катастрофическим жертвам. Органы здравоохранения эксклава сообщили о 43,8 тыс. погибших, в основном это женщины и дети. Более 103 тыс. палестинцев ранены. Насилие продолжается, несмотря на резолюцию Совбеза ООН, требующую от Израиля немедленно прекратить огонь.

Усилия США, Египта и Катара по достижению мира потерпели неудачу, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался прекратить военные действия.