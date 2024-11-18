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Выборы в Кыргызстане: отстранение партии экс-президента
В Кыргызстане прошли выборы в городские и айылные кенеши, предварительная явка составила 27,83%
Выборы в Кыргызстане: отстранение партии экс-президента
Фото: пресс-служба президента КР / Others
18 ноября 2024 г.

В Кыргызстане 17 ноября прошли выборы депутатов 33 городских и 231 айылного кенеша. Голосование организовали на 2437 участках по всей стране. Впервые в истории страны была предоставлена возможность дистанционного голосования, для чего открыли 10 специальных избирательных участков.

По данным ЦИК, право голоса имели свыше 4,1 млн граждан. Явка составила 27,83%. На выборы пришли 1,15 млн избирателей. Наибольшую активность показали сельские районы: на выборах в айылные кенеши явка составила 30,15%. В городах проголосовали 24,25% граждан.

В Бишкеке за места в городском кенеше боролись 39 партий, выдвинувших 4822 кандидата. Порог для прохождения в городской кенеш был снижен с 7% до 5%.

Ранее партию «Социал-демократы», созданную в 2018 году соратниками экс-президента Алмазбека Атамбаева, сняли с выборов в горсовет Бишкека.

Территориальная избирательная комиссия Бишкека объяснила свое решение возбуждением уголовного дела о подкупе голосов против членов партии. По данным СМИ, дело было инициировано после выявления нарушений накануне выборов.

Партия «Социал-демократы» была создана как запасной вариант на случай недопуска СДПК, лидером которой также является Атамбаев, к парламентским выборам 2020 года.

Окончательные результаты выборов станут известны после ручного пересчета бюллетеней и рассмотрения всех жалоб.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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