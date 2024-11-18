Россия продолжает ужесточать политику в отношении мигрантов. 18 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал указ, запрещающий трудовым мигрантам работать в дошкольных учреждениях.

Согласно новому постановлению, иностранным гражданам, работающим по патентам, запрещается работать в сфере дошкольного образования в Новосибирской области. Отныне мигрантам нельзя будет устроиться, например, воспитателем, прачкой, поваром или даже сторожем в детсад. Это ограничение вступит в силу с 1 января 2025 года.

Указ также продлевает действие существующих запретов, введенных в 2024 году: трудовым мигрантам запрещено работать в службах такси, а также в розничных магазинах, продающих напитки и табачные изделия.

Новосибирск — не единственный регион, вводящий такие меры. Аналогичные ограничения введены в Калининградской, Липецкой, Курской, Омской, Иркутской и Воронежской областях.

К концу 2023 года как минимум 10 регионов РФ, включая Тульскую, Челябинскую, Магаданскую, Калужскую, Тюменскую и Курганскую области, ввели запрет на трудоустройство мигрантов в определенных секторах.

Самым нетерпимым по отношению к иностранным рабочим регионом стала Сахалинская область: там с 2025 года мигрантам будет запрещено работать в 24 секторах, включая рестораны, службы доставки еды, такси, дошкольное и начальное образование и розничную торговлю продуктами питания.

Тем временем на прошлой неделе российские законодатели внесли в Госдуму дополнительные законы, направленные против мигрантов. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил закон, который обяжет детей мигрантов сдавать тесты по русскому языку для зачисления в школы.

Законопроект также предлагает проверять правовой статус этих детей в процессе зачисления. Володин не уточнил, когда будет принят закон.

18 июня Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о выдаче мигрантам документа, удостоверяющего личность, вместо их национальных паспортов, которые, вероятно, будут конфискованы.