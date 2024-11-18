США и Филиппины подписали соглашение об обмене секретной военной информацией и технологиями, направленное на усиление их сотрудничества в условиях растущего влияния Китая в Южно-Китайском море. Подписи под документом поставили министр обороны США Ллойд Остин и его филиппинский коллега Гилберто Теодоро в ходе визита Остина в Манилу.

Соглашение позволяет двум странам делиться конфиденциальными данными и упрощает продажу высокотехнологичного военного оборудования. По словам представителей Минобороны Филиппин, этот документ станет «ключевым шагом» в углублении обмена информацией и улучшении оперативной совместимости между странами.

Подписание произошло на фоне усилий президента Филиппин Фердинанда Маркоса противостоять территориальным претензиям Китая в Южно-Китайском море.

Несмотря на решения международных органов, отвергающих легитимность этих претензий, Пекин продолжает агрессивную политику в регионе. Филиппинские власти заявляют, что китайские корабли препятствуют доступу к стратегическим рифам и островам, что уже привело к нескольким столкновениям.

Министр обороны США также планирует посетить остров Палаван, где он встретится с филиппинскими военными, отвечающими за патрулирование спорных вод.