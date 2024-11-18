Разрешение США использовать украинским военным дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России вызвало резкую реакцию Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение «качественно новым витком напряженности» и заявил, что оно существенно увеличивает вовлеченность Вашингтона в войну.

«Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт», — заявил Песков на пресс-брифинге.

Кремль пока располагает информацией только из западных СМИ, подчеркнул Песков. Тем не менее, он обвинил уходящую администрацию США в стремлении «усилить эскалацию».

«Очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно они об этом и говорили, с тем чтобы продолжать подливать «масло в огонь» и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта», — добавил он.

Согласно сообщениям The New York Times и других западных изданий, президент США Джо Байден санкционировал использование ракет ATACMS украинскими военными 17 ноября. Предполагается, что удары будут наноситься по российским войскам и объектам КНДР, расположенным в Курской области.