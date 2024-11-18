Тадж-Махал погрузился в ядовитый смог: Индия борется с растущим загрязнением воздуха

Индекс качества воздуха (AQI) в столице Индии, Нью-Дели, достиг «опасного» уровня и составил 812, а в некоторых приграничных районах Дели превысил 1000. Показатель AQI, равный 50 или ниже, считается безопасным, в то время как показатели выше 100 считаются вредными для здоровья.