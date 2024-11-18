В Бейруте спасатели тушат пожар в доме после израильской атаки

Израильская авиация нанесла удар по жилому дому в центральном районе Бейрута. В результате попадания начался пожар. Израиль начал атаки по Ливану в октябре прошлого года. С тех пор погибли более 3 400 человек, свыше 14 600 получили ранения и более 1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома. С сентября этого года израильская авиация начала чаще наносить удары по Ливану, а в октябре Тель-Авив объявил о наземной операции в Южном Ливане.