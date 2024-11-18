ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Бейруте спасатели тушат пожар в доме после израильской атаки
Израильская авиация нанесла удар по жилому дому в центральном районе Бейрута. В результате попадания начался пожар. Израиль начал атаки по Ливану в октябре прошлого года. С тех пор погибли более 3 400 человек, свыше 14 600 получили ранения и более 1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома. С сентября этого года израильская авиация начала чаще наносить удары по Ливану, а в октябре Тель-Авив объявил о наземной операции в Южном Ливане.
В Бейруте спасатели тушат пожар в доме после израильской атаки / Others
18 ноября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us