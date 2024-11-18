Израиль намеренно ставит под угрозу работу журналистов в секторе Газа, обвиняя их в причастности к терроризму, заявил генеральный директор организации «Репортеры без границ» (RSF) Тибо Бруттен в интервью агентству «Анадолу». Он отметил, что сотрудники СМИ, освещающие события в Газе, подвергаются риску и лишены элементарных условий для работы.

«Журналисты в Газе работают в условиях нехватки продовольствия, воды и электричества. Их жизнь под угрозой, и мы крайне обеспокоены этим», — подчеркнул Бруттен. Он добавил, что Израиль не только не обеспечивает защиту журналистов, но и несет ответственность за гибель около 140 сотрудников СМИ.

По словам главы RSF, израильские военные пытаются дискредитировать палестинских журналистов, представляя их «террористами». Это вызывает серьезные опасения, так как замалчивание ситуации в Газе может привести к искажению реальной картины происходящего.

Бруттен напомнил, что в других конфликтах, например в Ираке, журналисты также сталкивались с массовыми угрозами. Однако ситуация в Газе уникальна из-за ее масштабов и скорости развития событий.

Он призвал международное сообщество оказать давление на Израиль для изменения политики в отношении журналистов и соблюдения международных стандартов.