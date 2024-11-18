ПОЛИТИКА
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Германия запретила критиковать Израиль?
Бундестаг принял резолюцию по борьбе с антисемитизмом. Правозащитники отмечают, что документ де-факто запрещает любую критику действий Израиля. Проекты, которые «‎ставят под сомнение право Израиля на существование или призывают к его бойкоту»‎, получат клеймо «‎антисемитских»‎ — их лишат финансирования. Однако под «‎‎антисемитизмом»‎ немецкая полиция может посчитать заявления о геноциде в Газе и даже критику в адрес Биньямина Нетаньяху. Почему Германия приняла эту резолюцию и чем это обернется для пропалестинских протестующих — разбирался TRT на русском.
Германия запретила критиковать Израиль? / Others
18 ноября 2024 г.
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