Германия запретила критиковать Израиль?

Бундестаг принял резолюцию по борьбе с антисемитизмом. Правозащитники отмечают, что документ де-факто запрещает любую критику действий Израиля. Проекты, которые «‎ставят под сомнение право Израиля на существование или призывают к его бойкоту»‎, получат клеймо «‎антисемитских»‎ — их лишат финансирования. Однако под «‎‎антисемитизмом»‎ немецкая полиция может посчитать заявления о геноциде в Газе и даже критику в адрес Биньямина Нетаньяху. Почему Германия приняла эту резолюцию и чем это обернется для пропалестинских протестующих — разбирался TRT на русском.