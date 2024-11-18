Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом со ссылкой на источники сообщает ряд американских СМИ. Официально в Белом доме информацию пока не комментировали.

Речь идет о модификации, радиус действия которой составляет 300 км. Судя по сообщениям СМИ, Вашингтон дал разрешение на применение ракет только по целям в Курской области. Что не исключает возможности расширения территории применения в дальнейшем. До Москвы снаряды не долетят, но под потенциальным ударом могут оказаться десятки городов, в том числе: Курск, Белгород, Воронеж, Орел, Ростов-на-Дону и весь Крым (был аннексирован РФ в 2014 году — прим.ред.)

Президент Украины Владимир Зеленский не опроверг, но и не подтвердил получение разрешения на удары западным дальнобойным оружием: «Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно».

Некоторая путаница возникла с разрешением Великобритании и Франции на применение дальнобойных ракет Storm Shadow/SCALP. Французская газета Figaro сначала сообщила, что власти этих стран последовали примеру Байдена, но потом удалили эту информацию из статьи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что такое решение со стороны США станет свидетельством прямого участия стран НАТО в российско-украинской войне. «Это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Потенциального ответа опасаются и в США. Сын избранного президента Дональда Трампа предположил, что таким способом демократы намереваются развязать Третью мировую войну, чтобы не дать его отцу занять президентское кресло и «спасти жизни».

А бизнесмен Илон Маск предположил, что ответ со стороны Москвы будет «зеркальным». Какие-либо детали он не указал. Но, по сообщениям СМИ, Россия уже наносит удары, в том числе баллистическими ракетами, по украинским городам. Одна из последних массированных атак произошла 17 сентября. Целью стали энергетические объекты страны.

О решении США и вероятном ответе на него Кремля TRT на русском рассказал глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк.

— Почему в США изменили свою позицию по применению дальнобойного оружия?

— Начнем с того, что в США завершились выборы, после которых у Байдена фактически развязаны руки. Второй момент — Россия вывела против Украины северокорейских солдат.

И третий — желание Кремля договариваться. Прошло несколько телефонных разговоров с Путиным, цель которых — понять, готов ли он садиться за стол переговоров. Канцлер ФРГ Олаф Шольц проговорил с ним целый час и, видимо, пришел к выводу, что сейчас России мир не нужен. Два дня назад РФ массированно обстреляла города и энергосистему Украины. Это также показывает неготовность к мирным переговорам.

— Почему это не анонсировано официально?

— Ни один официальный чиновник ничего сообщать не будет. Следуя правилам военной стратегии, это должно стать для противника некоторым сюрпризом.

Сегодня также появилась информация, что Британия и Франция пока не согласовали разрешение на применение Storm Shadow. Если ATACMS имеет дальность порядка 320 км, то французско-британская разработка — 560 км. А это уже явно не Курская область, такая ракета может долететь и до Москвы. Получит ли Украина в итоге разрешение на их применение, пока неясно.

— Как ATACMS повлияют на ситуацию на фронте?

— Коренного перелома ситуации не будет. США дает достаточно ограниченное количество ракет. Поэтому в зоне поражения могут оказаться склады с боеприпасами и горючим, штабы и аэродромы исключительно в Курской области. Предположу, что россияне максимально зачистили тылы и увели все возможное из зоны поражения.

Это позволит немного улучшить ситуацию и деморализировать северокорейские и российские войска в Курской области. Но не окажет существенного влияния на ситуации на Покровском и Запорожском направлениях, в Часовом Яре или Купянске. Как тяжелые бои шли, так и будут идти.

Эта помощь запоздала как минимум на 2-3 месяца. Но лучше поздно, чем никогда.

— Как думаете, какая реакция может последовать со стороны Кремля?

— Реакция будет со стороны пропагандистких СМИ. Но в реальности у Москвы, кроме «ядерной дубинки», не осталось средств для еще большей эскалации. Оставшиеся методы уже сделают больно не только Украине, но и самому Кремлю. Потому что Запад молчать тоже не будет.

Мобилизацию в РФ также проводить не будут. Путин не хотел бы никого мобилизовывать, чтобы не волновать общественность. Потери, которые несет РФ, серьезные, но не настолько критические, чтобы остановить наступательные действия. Плюс есть договоренность с КНДР о предоставлении порядка 100 тысяч солдат.

— Возможны ли переговоры?

— Я сомневаюсь в возможности успешных переговоров на сегодняшний день. До февраля никто договариваться точно не будет. Российская армия наступает и каждый день захватывает квадратные километры украинской территории.

Важно, чтобы к февралю Украина укрепила свои позиции и также могла говорить со стороны силы. На этом фоне у Байдена не было других альтернатив, кроме как согласиться на использование ATACMS. Потому что пока перспектив для мирных переговоров не существует.