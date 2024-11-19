Дальнобойные ракеты США в Украине теперь будут использовать по территории России

Президент США Джо Байден, завершая свой срок, принял решение, которое может существенно повлиять на ход конфликта между Украиной и Россией. Согласно сообщению The New York Times, Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Это решение стало ответом на многочисленные просьбы украинского руководства, стремящегося усилить свои оборонительные возможности. Ранее США предоставляли Украине системы HIMARS с ограниченной дальностью действия, однако теперь речь идет о ракетах ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров. Это позволит украинским силам наносить удары по стратегическим объектам в глубине российской территории, что может изменить динамику боевых действий. Реакция России на это решение была резко негативной. Российские официальные лица назвали действия Байдена провокационными и предупредили о возможной эскалации конфликта. В то же время, европейские лидеры выразили поддержку Украине, подчеркнув ее право на самооборону. Это решение Байдена может иметь значительные последствия для Киева и Москвы. Для Украины это шанс усилить свои военные возможности и изменить баланс сил на поле боя. Для России же это создает новые вызовы и может привести к пересмотру ее военной стратегии. В нашем видео мы подробно рассмотрим, как это решение повлияет на дальнейшее развитие событий, какие цели может преследовать Украина с помощью новых ракет и каковы возможные сценарии реакции России.