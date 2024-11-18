Глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун направил видеообращение участникам II Международного симпозиума на тему правовых и социальных проблем турок-ахыска.

«Турция прилагала и продолжает прилагать значительные дипломатические усилия для заживления 80-летних ран наших братьев-ахыска, стремящихся вернуться на родину, и будет решительно продолжать эту борьбу до конца», — заявил Алтун.

По его словам, несмотря на депортацию 100 тыс. турок-ахыска 80 лет назад, народу удалось сохранить свою идентичность и передать культуру следующим поколениям. Сейчас более 500 тыс. турок-ахыска все еще находятся вдали от родины.

Алтун отметил значительный прогресс в предоставлении гражданства туркам-ахыска. Если в 1992-2002 годах гражданство Турции получили только 4480 человек, то после 2002 года это число выросло в 15 раз и превысило 70 тыс. Кроме того, более 6 тыс. турок-ахыска, пострадавших от российско-украинского конфликта, были размещены в предоставленном жилье в Эрзинджане и Ахлате.

Симпозиум организован совместно Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана, Всемирным союзом турок-ахыска и Ассоциацией межкультурных связей.