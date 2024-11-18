ПОЛИТИКА
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Массовые отставки в правительстве Армении
В связи с ростом преступности и коррупции премьер-министр Никол Пашинян потребовал увольнения ряда высокопоставленных чиновников. Среди ушедших - главы МВД и СК
Массовые отставки в правительстве Армении
Никол Пашинян / Фото: Reuters / Others
18 ноября 2024 г.

Руководители ключевых силовых ведомств Армении подали в отставку после критики со стороны премьер-министра Никола Пашиняна. Свои посты покинули глава Следственного комитета Аргишти Кярамян и министр внутренних дел Ваге Казарян.

15 ноября на заседании правительства Пашинян жестко раскритиковал работу силовых структур. «Уважаемые коллеги, моя чаша терпения переполнилась. Я вам прямо всем говорю: конец этому настал. Это не может продолжаться», — заявил премьер.

В своем заявлении в социальных сетях Пашинян подчеркнул: «Причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о чем я говорил публично». При этом он поблагодарил чиновников за их вклад в развитие государственности.

Помимо руководителей силовых ведомств, в отставку также подали главы Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян, Комитета госдоходов Рустам Бадасян, министр территориального управления Гнел Саносян и глава Высшего судебного совета Карен Андреасян.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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