Франция может разрешить Украине наносить удары по российским целям после того, как СМИ сообщили о разрешении Белого дома использовать американские ракеты ATACMS для «ограниченных ударов» по территории России.

«Мы открыто заявили, что рассмотрим такой вариант, если это позволит наносить удары по целям, откуда русские в настоящее время атакуют украинскую территорию», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал такой подход: «Украина должна иметь возможность использовать предоставленное нами оружие не только для того, чтобы останавливать стрелу, но и чтобы поражать лучников».

Боррель также призвал Европу к большему единству и более быстрому принятию решений: «Нельзя претендовать на роль геополитической силы, если вы тратите дни, недели и месяцы на достижение соглашений. Принимайте решения быстрее... Россия не прекратит войну, пока вы думаете об этом».

По словам главы европейской дипломатии, президент России Владимир Путин «не похоже, чтобы был готов к переговорам», что требует от Европы более решительных действий.

Накануне Le Figaro сообщила, но позже отредактировала информацию, о том, что Франция и Великобритания якобы разрешили Украине использовать поставленные ими крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow для нанесения ударов по территории России после аналогичного решения Вашингтона.

Кремль назвал решение США о снятии ограничений на удары по российской территории качественно новым этапом напряженности и свидетельством более глубокой вовлеченности Вашингтона в украинский конфликт.