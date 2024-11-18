Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что во время воздушной атаки на Иран в октябре был поражен элемент ядерной программы Тегерана. «Это не секрет. В этой атаке был поражен определенный компонент их ядерной программы», — сказал он в выступлении в парламенте.

Ранее портал Axios со ссылкой на американских и израильских официальных лиц сообщил, что израильский удар уничтожил секретный исследовательский центр в Парчине, где разрабатывались пластиковые взрывчатые вещества для ядерных устройств.

Нетаньяху также сообщил, что в ходе октябрьской операции были уничтожены три российских комплекса ПВО С-300, защищавших Тегеран, и нанесен серьезный ущерб производству баллистических ракет и твердого топлива для них. По его словам, ранее, в апреле, была уничтожена одна батарея С-300.

Октябрьская атака Израиля стала очередным витком эскалации между Тегераном и Тель-Авивом. Удар был нанесен в ответ на обстрел Израиля примерно 200 иранскими баллистическими ракетами. При этом ранее, как сообщали СМИ, Нетаньяху заверил администрацию Байдена, что удары будут наноситься только по военным, а не по нефтяным или ядерным объектам, чтобы избежать полномасштабной войны.

Стоит отметить, что Иран отрицает разработку ядерного оружия. «Иран не стремится к ядерному оружию, точка», — заявил в этом месяце министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.