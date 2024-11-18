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Россия заблокировала резолюцию ООН по Судану
Москва наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в Судане, где продолжается гражданская война
Россия заблокировала резолюцию ООН по Судану
Дмитрий Полянский / Фото: Reuters / Others
18 ноября 2024 г.

Россия единственная проголосовала против резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей к немедленному прекращению боевых действий в Судане. Проект документа, подготовленный Великобританией и Сьерра-Леоне, требовал от воюющих сторон начать диалог о «национальном примирении».

«Сколько еще суданцев должны погибнуть, сколько еще женщин должны быть изнасилованы, сколько еще детей должны остаться без еды, прежде чем Россия начнет действовать? России придется объясниться перед всем членством ООН», — заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, что Москва согласна с необходимостью скорейшего урегулирования конфликта, но, как он выразился, происходить «это должно последовательно и открыто, а не путем навязывания суданцам через решения Совета мнения отдельных его членов, приправленных их постколониальными представлениями по поводу будущего устройства страны».

По данным ООН, война между суданской армией и Силами быстрого реагирования, начавшаяся в апреле 2023 года, привела к перемещению более 11 млн человек, включая 3,1 млн беженцев. Около 25 млн суданцев нуждаются в гуманитарной помощи, а в лагерях для перемещенных лиц наблюдается голод. По оценкам исследовательской группы Лондонской школы гигиены и тропической медицины, число погибших может превышать 60 000 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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