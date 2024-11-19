Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун опубликовал в Al Jazeera статью «Время для инициативы G20», в которой обозначил ключевые вызовы современного мирового порядка.

По словам Алтуна, мир сталкивается с серьезными кризисами, включая традиционные угрозы - голод, засуху, гражданские войны и геноцид, а также новые вызовы в сфере технологий, искусственного интеллекта и криптовалют.

«Глобальная система, которая включает нормативные принципы минимизации конфликтов и войн, предотвращения глобальных катастроф, солидарности перед лицом любого кризиса и устранения экономической и социальной несправедливости, к сожалению, сегодня как никогда далека от этих целей», – заявил Алтун.

Турецкий чиновник акцентировал внимание на израильской агрессии на Ближнем Востоке. «Международные правила грубо нарушаются некоторыми государствами. Атаки Израиля на Палестину и Ливан являются самым ярким и последним примером нарушения международного права во всех смыслах. Президент Реджеп Тайип Эрдоган на всех платформах заявляет о необходимости остановить израильскую жестокость ради регионального мира и глобальной стабильности», – подчеркнул Алтун.

Особое внимание в статье уделено роли Турции в международных отношениях. Алтун напомнил о посреднической роли страны в российско-украинском конфликте и важности зерновой сделки в предотвращении глобального продовольственного кризиса.

«Саммит G20, который проходит 18-19 ноября 2024 года в Рио-де-Жанейро, посвящен теме «Построение справедливого мира и устойчивой планеты». Несмотря на фокус на экономических вопросах, G20 не может оставаться безразличной к несправедливым и искаженным практикам в международной политике», – подчеркнул Алтун.

В завершение турецкий чиновник отметил важность борьбы с дезинформацией и необходимость создания прозрачной глобальной экономической системы, основанной на достоверной информации.