США позволили вооруженным силам Украины наносить удары американским оружием по целям на российской территории на расстоянии до 300 км от границы. Такое заявление сделал Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Однако среди стран Евросоюза не удалось достичь единого мнения по этому вопросу, и каждая страна сохранит собственный подход.

Информация о снятии ограничений на использование оружия ранее появлялась в международных СМИ, но Вашингтон и Киев официально это не подтверждали. Производители оружия традиционно накладывают ограничения на использование своей продукции. Украина долго добивалась снятия таких запретов от США.

СМИ писали, что администрация Байдена опасалась, что атаки вглубь России могут привести к серьезной эскалации конфликта. Москва неоднократно предупреждала, что такие удары будут расценены как прямое участие НАТО в войне и грозила жесткими мерами. В очередной раз такое заявление прозвучало в понедельник.

Россия не уточняла, какими именно будут ее действия. На фоне этой информации российская сторона провела один из крупнейших за время войны ударов дронами и ракетами по энергетической инфраструктуре Украины.

Крупнейшими поставщиками дальнобойных крылатых ракет для Украины остаются США, Великобритания и Франция. По данным СМИ, Лондон и Париж также не возражают против ударов на российской территории, но ограничения касаются только целей в Курской области.

Правительство Германии, напротив, выступает против таких ударов. Берлин отказывается передавать Киеву дальнобойные ракеты, хотя министр иностранных дел Германии выражает иную позицию. Италия пока не сняла запрет на применение своего оружия для атак вглубь России. Венгрия и Словакия резко осудили решение Вашингтона.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в Facebook, что удары по российской территории могут привести к глобальной эскалации конфликта. Словацкий премьер Роберт Фицо добавил, что поддержка такого решения равнозначна началу Третьей мировой войны.

Жозеп Боррель, в свою очередь, подчеркнул, что его позиция остается неизменной. По его словам, Украина должна иметь возможность не только защищаться, но и атаковать.

«Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое мы им предоставляем, не только для остановки стрел, но и для поражения лучников. Я продолжаю верить, что это должно быть сделано», — заявил он.