Российские военные нанесли удар беспилотниками по городу Глухов, расположенному в Сумской области на севере Украины. В результате атаки погибли шесть человек, среди которых был ребенок. Еще 12 человек получили ранения, включая двоих детей. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Атака произошла поздно вечером. Один из дронов попал в здание общежития. Украинские СМИ публикуют видеозаписи, на которых видно, что секция панельного дома, начиная с пятого и до первого этажа, полностью обрушилась.

Спасательные работы продолжаются. Местные власти заявили, что под завалами могут находиться люди.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России. В начале августа украинские войска пересекли границу и вошли на территорию Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский назвал целью операции защиту Сумской области от возможного наступления России.

После прорыва украинской армии в Курскую область обстрелы Сумской области значительно усилились. В местной администрации заявляли об обязательной эвакуации жителей 23 населенных пунктов. Это около шести тысяч человек.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.