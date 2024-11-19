Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что октябрьские удары Израиля по Ирану были направлены против элементов его ядерной программы, систем обороны и производства ракет. Израильский премьер отметил, что атаки якобы ослабили возможности Тегерана по баллистическим ракетам и уничтожили компонент, связанный с его ядерными амбициями.

По словам Нетаньяху, 26 октября израильские военные нанесли серию точных авиаударов по военным объектам по всему Ирану, включая места производства ракет и батареи ПВО С-300. Эти системы ранее ограничивали воздушные операции Израиля вблизи Тегерана. Нетаньяху также заявил, что атаки нарушили производство Ираном твердого топлива для ракет большой дальности.

При этом премьер признал, что ядерный потенциал Ирана остался нетронутым — Тегеран продолжает обогащать уран до оружейного уровня.

«Мы задержали их программу, но их возможности по обогащению и другие возможности продвинулись», — отметил политик.

Портал Axios сообщил, что среди целей был действующий исследовательский центр ядерного оружия в Парчине, что еще больше усилило опасения по поводу последствий израильских ударов для экологии.

Официальные лица Ирана, комментируя израильские удары, преуменьшили ущерб, отмечая, что средства ПВО перехватили большинство снарядов. Иранское правительство осудило удары как нарушение международного права и пообещало принять ответные меры, заявив лишь об ограниченном ущербе в провинциях Тегеран, Илам и Хузестан. Однако, как сообщили местные СМИ, в результаты удара погибли двое иранских солдат.

Тель-Авив утверждает, что удары стали ответом на ракетный обстрел Ирана 1 октября, в ходе которого 200 снарядов были направлены на крупнейшие города и военные базы Израиля. Инцидент последовал за наземным израильским вторжением в Ливан в начале октября и убийством лидеров ХАМАС и ливанской «‎Хезболлы»‎, а также военных Иранской гвардии.