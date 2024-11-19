Канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не будет поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, и отверг идею о том, чтобы разрешить использование оружия немецкого производства для ударов по территории России. Его комментарии, сделанные во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро, подчеркивают осторожную позицию Германии в отношении поставок оружия Киеву.

Шольц пояснил: поставка ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 км, возложит на Берлин прямую ответственность за их использование. Это потенциально может вовлечь Германию в конфликт с Россией, отметил Шольц.

«Это то, чего я не могу и не буду делать», — подчеркнул канцлер. Несмотря на неоднократные просьбы Украины, Шольц уже почти год исключает возможность предоставления дальнобойного оружия.

При этом канцлер ФРГ отметил: ограничение на использование немецкого оружия на территории России было нарушено только один раз, во время операций в Харьковской области Украины.

Дебаты по поводу оружия дальнего радиуса действия усилились после сообщений о том, что США разрешили Украине бить дальнобойными ракетами по российским целям. Однако появились противоречивые сообщения: The New York Times первоначально подтвердила изменение политики, но позже другие СМИ опубликовали опровержение. Заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер, а также министр обороны Великобритании Джон Хили отказались подтвердить эти заявления.

СМИ также сообщили, что Франция и Великобритания последовали примеру США и сняли ограничения на использование ракет SCALP и Storm Shadow. Однако официальных подтверждений этой информации пока не было.

Внутри Германии растет давление с целью пересмотра позиции по ракетам Taurus. Оппозиционные партии, такие как ХДС и СвДП, а также члены партии «Зеленые», высказались в поддержку поставок. СвДП планирует вынести этот вопрос на голосование в парламенте перед предстоящими федеральными выборами.