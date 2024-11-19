ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Саботаж в Балтийском море?
В Балтийском море повреждены два подводных кабеля связи: один между Финляндией и Германией, другой — между Швецией и Литвой
Саботаж в Балтийском море?
В Балтийском море зафиксировано повреждение двух подводных телекоммуникационных кабелей / Фото: Reuters / Others
19 ноября 2024 г.

В Балтийском море зафиксировано повреждение двух подводных телекоммуникационных кабелей. Один соединяет Финляндию с Германией, другой — Швецию с Литвой.

О неисправности кабеля C-Lion1, проложенного между Финляндией и Германией, заявила финская компания Cinia. Проблема была обнаружена около 4 часов утра 18 ноября, что привело к отключению услуг, предоставляемых компанией.

В Cinia отметили, что Финляндия имеет несколько международных телекоммуникационных маршрутов, поэтому последствия зависят от устойчивости соединений провайдеров. Генеральный директор компании сообщил изданию Yle, что кабель введен в эксплуатацию в 2015 году и подобных аварий ранее не происходило.

Повреждение второго кабеля, соединяющего Литву и Швецию, подтвердили в литовской компании Telia. Технологический менеджер Андрюс Шемешкявичюс заявил, что связь оборвалась около 10 утра. По его словам, кабель уже подвергался авариям ранее, поскольку является довольно старым. Из-за повреждения пропускная способность интернета сократилась на треть, но вскоре связь восстановили, организовав обходной маршрут.

Министерства иностранных дел Финляндии и Германии выпустили совместное заявление, в котором выразили глубокую обеспокоенность. Они отметили, что сам факт подозрений в преднамеренном повреждении говорит о нестабильной ситуации в мире. Ведется тщательное расследование причин произошедшего.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us