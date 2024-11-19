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Ирак зовет турецких инвесторов
Министр торговли Ирака Атир Давуд заявил, что Турция и Ирак остаются стратегическими партнерами, а проект «Дорога развития» играет ключевую роль в укреплении экономики двух стран
Ирак зовет турецких инвесторов
Министр торговли Ирака Атир Давуд / Фото: AA
19 ноября 2024 г.

Министр торговли Ирака Атир Давуд подчеркнул, что отношения между Турцией и Ираком имеют глубокие исторические корни и базируются на общих интересах. По его словам, проект «Дорога развития» является важным элементом, способствующим реализации стратегического потенциала двух стран и всего региона.

Давуд выступил в рамках заседания турецко-иракской торговой делегации, которое прошло в Багдаде. Он отметил, что Ирак и Турция остаются стратегическими партнерами в различных сферах. Министр добавил, что объем торговли между странами достиг рекордных показателей, что говорит о высоком уровне их экономических связей.

Министр также сообщил, что стороны активно разрабатывают проекты для привлечения турецких инвесторов и компаний в Ирак.

«Проект «Дорога развития» — это ключевая инициатива, запущенная Ираком. Участие Турции в этом проекте не только укрепляет иракскую экономику, но и содействует развитию всего региона», — заявил Давуд.

Министр выразил уверенность, что создание Совместной иракско-турецкой экономической и торговой комиссии станет важным шагом для укрепления и институционализации сотрудничества между странами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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