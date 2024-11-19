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G20 призвала к прекращению огня в Газе
Лидеры «Большой двадцатки» поддержали перемирие в Газе и Ливане, приветствовали конструктивные инициативы по урегулированию конфликта в Украине
G20 призвала к прекращению огня в Газе
Саммит G20 в Бразилии / Фото: АА / Others
19 ноября 2024 г.

Лидеры G20 выступили с совместной декларацией по итогам саммита в Рио-де-Жанейро, в которой поддержали «всеобъемлющее» прекращение огня в секторе Газа и Ливане, а также приветствовали все «конструктивные» инициативы по прекращению войны в Украине.

Выразив «глубокую обеспокоенность» катастрофической гуманитарной ситуацией в блокированном палестинском эксклаве, участники саммита единогласно поддержали прекращение огня, которое позволит гражданам безопасно вернуться в свои дома.

«Мы подчеркиваем острую необходимость расширения потока гуманитарной помощи и усиления защиты гражданского населения, а также требуем снятия всех барьеров для предоставления гуманитарной помощи в полном объеме», — говорится в декларации.

Лидеры G20 подтвердили право палестинцев на самоопределение и приверженность решению о создании двух государств, где «Израиль и Государство Палестина будут жить бок о бок в мире в пределах безопасных и признанных границ».

Касательно конфликта в Украине, продолжающегося более 1000 дней с февраля 2022 года, участники саммита отметили негативное влияние конфликта на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность, цепочки поставок, макрофинансовую стабильность, инфляцию и рост.

В документе также содержится призыв к реформированию Совета Безопасности ООН с целью улучшения представительства недопредставленных регионов, особенно Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Лидеры G20 признали, что климатический кризис непропорционально сильно затрагивает беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, и подтвердили свою приверженность продвижению к миру, свободному от ядерного оружия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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