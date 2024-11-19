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США требуют разделить Google
Минюст США требует от Google продать браузер Chrome, обвиняя компанию в монополизации рынка онлайн-поиска
США требуют разделить Google
Минюст США требует от Google продать браузер Chrome / Фото: Reuters
19 ноября 2024 г.

Министерство юстиции США планирует обратиться в суд с требованием обязать Google продать браузер Chrome. Такое предложение связано с обвинениями в монополизации рынка онлайн-поиска. Агентство Bloomberg сообщило об этом 19 ноября со ссылкой на свои источники.

Прокуроры намерены 20 ноября представить свои предложения федеральному судье Амиту Мехте. Антимонопольные органы считают, что Chrome, как самый популярный браузер в мире, позволяет Google удерживать доминирующее положение на рынке. По данным StatCounter, на Chrome приходится 61% рынка браузеров в США.

Власти отказались от более жесткой меры — требования продать мобильную операционную систему Android. Однако Минюст предлагает отделить Android от других продуктов компании, включая поиск и Google Play. Также рассматривается рекомендация заставить Google лицензировать свои поисковые данные и разрешить сайтам ограничивать использование их контента искусственным интеллектом компании.

Эти предложения являются частью требований, поданных Минюстом и отдельными штатами в октябре. Среди них также был запрет на эксклюзивные контракты Google с другими технологическими компаниями.

Вице-президент Google по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд раскритиковала инициативу, назвав ее «радикальной» и вредной для потребителей, разработчиков и технологического лидерства США. Министерство юстиции комментариев не дает.

Судья Амит Мехта ранее признал Google монополистом на рынке онлайн-поиска. Это решение было связано с многомиллиардными контрактами компании с Apple и Samsung, которые закрепляли Google в качестве основного поиска на их устройствах. В апреле 2025 года суд начнет рассматривать, какие шаги должна предпринять компания для устранения нарушений. Итоговое решение ожидается в августе 2025 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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